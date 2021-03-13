شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تتحضر لمؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه أمريكا والآخر برعاية روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قالت الحكومة الأفغانية، السبت، إنها ستشارك خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمري سلام منفصلين، أحدهما تدعمه الولايات المتحدة، والآخر ترعاه روسيا.

وقال مسؤولون: إن من المقرر عقد المؤتمر المدعوم من روسيا يوم الخميس 18 مارس/ آذار الجاري، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة، الشهر القادم، فيما توقفت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» في الدوحة.

وقال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب للصحفيين في كابول: «ستشارك الحكومة الأفغانية في المؤتمرين».

وقال محمد نعيم المتحدث باسم حركة «طالبان» في تصريح صحفي، إن الحركة تلقت دعوة من موسكو؛ لكنها لم تقرر بعد إن كانت ستحضر أم لا، ولم تُدلِ «طالبان» بأي تعليق على المؤتمر المقترح من جانب واشنطن.

وتأتي تلك الجهود قبل أزمة تلوح في الأفق مع اقتراب موعد الأول من مايو/ أيار لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وفي الوقت الذي تراجع فيه الولايات المتحدة تعهداتها العسكرية.

وفي خطاب إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من الشهر الجاري، أعطى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دفعة جديدة لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وطلب عقد اجتماع على مستوى عالٍ «للجانبين خلال الأسابيع المقبلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام».

وكتب بلينكن إلى القادة الأفغان يقول: إن الولايات المتحدة «تبحث الانسحاب الكامل للقوات بحلول الأول من مايو/أيار، كما تبحث خيارات أخرى».

وتعتزم روسيا عقد مؤتمر حول أفغانستان في موسكو يوم 18 مارس/آذار، ودعت إليه عدداً من الأطراف من بينها الحكومة الأفغانية إضافة إلى سياسيين؛ لدفع العملية السياسية، في وقت تكثف فيه واشنطن أيضاً جهودها الدبلوماسية.