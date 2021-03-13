شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جرّاء تحطم طائرة عسكرية في كازاخستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نور سلطان - رويترز

قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان: إن طائرة عسكرية من طراز «إيه.إن-26» تحطمت أثناء هبوطها في مدينة «ألما أتا» السبت بعد إقلاعها من نور سلطان عاصمة كازاخستان، ما أسفر عن مقتل أربعة من ستة أشخاص كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن مصدر قوله: إن الطائرة تخص قوات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان. وأضافت وزارة الطوارئ في بيان: «وفقاً للبيانات الأولية، فقد لقي أربعة أشخاص حتفهم، ونقل اثنان إلى المستشفى بعد تعرضهما لإصابات».

وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران، وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.