شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لعقد قمة أوروبية لمناقشة التفاوت في توزيع لقاحات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - أ ف ب

دعت النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا إلى عقد قمة للاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة «التفاوت الكبير» في توزيع اللقاحات، على ما جاء في خطاب نُشر السبت.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الجمعة، إنّ بعض دول التكتل قد تكون وقعت «عقوداً سريّة» مع شركات اللقاحات؛ لتلقي جرعات أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن الأمر متروك للدول الأعضاء؛ «لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين»، فيما قال مسؤول آخر في التكتل السبت، إن «التنسيق لمكافحة الوباء» سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة القادمة، المقرر عقدها في نهاية آذار/ مارس الجاري.

ويوم الجمعة، أرسل كورتز إلى جانب نظرائه الأربعة خطاباً إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه: إن «تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة».

وتابعوا: «إذا استمر تطبيق هذا النظام، فسيواصل خلق ومفاقمة تفاوت كبير بين الدول الأعضاء بحلول الصيف؛ حيث سيتمكن البعض من الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة بينما سيتخلف البعض الآخر كثيراً عن الركب»، وأضافوا في بيانهم: «لذا ندعوكم لإجراء مناقشة حول هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن».

من جهتها، رفضت وزارة الصحة النمساوية اتهامات كورتز، مؤكدة تصريحات الاتحاد الأوروبي بأنه يُسمح لكل دولة عضو بتحديد عدد جرعات اللقاحات المختلفة التي ترغب في شرائها.

وقالت الأمينة العامة لوزارة الصحة النمساوية إينيس ستيلينج في مقابلة مع الإذاعة العامة السبت، إنّ «هذه المفاوضات كانت متوازنة وشفافة للغاية».

وألقى الاتحاد الأوروبي باللوم في طرحه البطيء للقاحات على مشاكل الإمداد والتسليم، ولا يزال متأخراً عن الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات.