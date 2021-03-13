شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رئيسة بوليفيا السابقة يشعل فتيل توترات سياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاباز - رويترز

ألقت الحكومة الاشتراكية البوليفية القبض على الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنييز، السبت، بزعم ضلوعها في انقلاب عام 2019، مما أشعل توترات سياسية بعد مرور أقل من عامين على احتجاجات أدت إلى سقوط قتلى.

وتمثل تلك الخطوة تصعيداً للعداء بين الإدارة اليسارية الحالية ومعارضيها السياسيين الأكثر محافظة، الذين تتهمهم بالإطاحة بإيفو موراليس الذي ظل رئيساً للبلاد فترة طويلة.

وقالت أنييز على تويتر مساء الجمعة قبل اعتقالها فجراً: «الاضطهاد السياسي بدأ»، وأضافت أن حزب الحركة نحو الاشتراكية «قرر العودة إلى أشكال الدكتاتورية».

وتسعى الحكومة الاشتراكية بعد عودتها المؤزرة إلى الحكم في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لاعتقال طيف من السياسيين في إدارة أنييز اليمينية السابقة، وكذلك قادة الشرطة والجيش السابقين الذين تزعم أنهم حرضوا على الانقلاب.

وتقلدت أنييز السلطة في أواخر 2019 بعد استقالة موراليس وسط احتجاجات عنيفة واسعة النطاق على حكومته بسبب مزاعم عن أنه سرق الانتخابات عندما كان ينافس على فترة رئاسة رابعة غير مسبوقة وغير دستورية.

ولوقت طويل، زعم موراليس وأنصاره أنه أُجبر على ترك الحكم في انقلاب مدعوم من الجيش، كما زعموا تورط حكومات أجنبية.