شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبدأ حملة تطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

بدأت تونس السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد شهر من الموعد المقرر، بإعطاء أولى جرعات اللقاح لأفراد الطواقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

وفي مركز تطعيم بالمنزه في تونس العاصمة، جرى تطعيم نحو 300 ممرض وطبيب وطبيب إنعاش في القسم المخصص لمعالجة المصابين بـ«كوفيد- 19»، وكانت تونس قد تسلمت الثلاثاء 30 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وأكد الطبيب سمير عبد المؤمن، عضو خلية مكافحة فيروس كورونا، في تصريح صحفي: «مع إطلاق حملة التطعيم، نجتاز مرحلة مهمة للغاية في مكافحة هذا الوباء. أصبح بإمكاننا أخيراً رؤية نهاية النفق».

وأضاف: «سنبعث رسالة أمل إلى التونسيين، وسنشجعهم على أخذ اللقاح»، معرباً عن سعادته لكونه من أوائل المستفيدين من سبوتنيك-في، وتابع: «هذا يطمئنني في عملي، ومع عائلتي»، لكنه أقر أن رغبة التونسيين بالتطعيم لا تزال ضعيفة.

من جهتها قالت جليلة خليل، رئيسة وحدة العناية المركزة في مستشفى عبد الرحمن ميمي في العاصمة: «سنكون (الكادر الطبي) أقل توتراً عندما نقترب من مريض «كوفيد- 19»، وحتى إذا أصبنا بالفيروس، ستكون الأعراض أقل حدة».

وأوضحت: «إذا أردنا استئناف الحياة في حدها الطبيعي، فسيتعين علينا القضاء نوعاً ما على هذا الفيروس، ولا يمكننا ذلك بدون التطعيم. إنها حقيقة لا ينبغي إنكارها، لذا علينا أخذ اللقاح إذا أردنا استئناف نشاطنا».

وأشار عبد المؤمن إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم تطعيم 15 ألف عامل في المجال الصحي. وستُمنح الأولوية للطاقم الطبي ثم للمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وأردف أن وتيرة التطعيم ستتسارع مع استلام 94 ألف جرعة من اللقاح الألماني الأمريكي فايزر/ بايونتيك، إضافة إلى لقاحات أسترازينيكا، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتم رصد نسخة متحوّرة للفيروس في البلاد، لكن التحليلات الأولى أظهرت أنه ليس أكثر خطورة أو عدوى من النسخة الأصلية، وفقاً لمعهد باستور.

وتقف تونس التي يبلغ عدد سكانها 11,7 مليون نسمة، خلف جارتيها المغرب والجزائر اللتين بدأتا التطعيم في أواخر يناير/كانون الثاني، بلقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في.

وبعدما بلغ تفشي الوباء ذروته في يناير، تواصل تونس تسجيل عشرات الوفيات الناجمة عن «كوفيد- 19» يومياً.

وبلغت حصيلة كورونا في تونس لغاية اليوم أكثر من 240 ألف إصابة وأكثر من 8329 وفاة، منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد في مارس/آذار الماضي، بحسب البيانات الرسمية.