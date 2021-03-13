شكرا لقرائتكم خبر عن الأفخم: الاعتداء على الغابات مرفوض وسنردع المخالفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

شجب المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، الممارسات السلبية والتعدي غير المبرر، من بعض الناس على قطاع الغابات بالإمارة، مؤكداً في تصريح لـ«الخليج» تكثيف الحملات الرقابية على القطاع والمناطق البيئة بشكل عام، وستتعامل البلدية بحزم مع كل من يتعدى على الأشجار والمكونات البيئية، وتشدد العقوبات على المخالفين، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على الحفاظ على البيئة وجميع مكوناتها. مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع هيئة البيئة بالفجيرة، ستشدد الرقابة على الغابات والمناطق البيئية للحفاظ على جميع الأشجار وما تحويه إمارة الفجيرة من موارد بيئية.

وكانت مواقع التواصل، تداولت أمس فيديو يبين اعتداء وقع من سياح مجهولين على شجرة سدر في منطقة الصرم (نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة الفجيرة) بعد أن شب حريق بفعل فاعل في جذع الشجرة التي تعدّ من الأشجار المهمة في دولة الإمارات التي يجب المحافظة عليها، ما دفع إدارة الدفاع المدني بالفجيرة إلى التحرك نحو مكان الواقعة، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق.

ودعا الأفخم الجميع إلى عدم التورط في ممارسات سلبية تستنزف البيئة، مناشداً الإسراع في الإبلاغ، عبر الخط الساخن، عن أي ممارسات تهدد الأشجار والقطاع البيئي بشكل عام، لأن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع.