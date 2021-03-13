شكرا لقرائتكم خبر عن دواء يمنع الزهايمر بتثبيط أنزيم جسدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في دراسة جديدة نُشرت في مجلة «الطب التجريبي» تمكن باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا-سان دييجو، ومستشفى ماساتشوستس العام، وأماكن أخرى، من تحديد دواء جديد يمكن أن يمنع مرض الزهايمر عن طريق تثبيط، وليس تعديل، أنزيم رئيسي يشارك في تكون لويحات أميلويد.

ويعتبر تكون تلك اللويحات السمة المميزة لمرض الزهايمر؛ وهي كتل من البروتينات غير المنتظمة التي تتراكم في الدماغ وتعطل الخلايا العصبية وتقتلها، وتؤدي إلى ضعف إدراكي تدريجي مميز للاضطراب العصبي المنتشر.

وتتكون لويحات الأميلويد من شظايا بروتينية صغيرة تسمى ببتيدات أميلويد بيتا. ويتم إنشاء هذه الببتيدات بواسطة أنزيمات معينة تشق بالتتابع بروتيناً يسمى بروتين أميلويد السلائف على أسطح الخلايا العصبية لإطلاق شظايا Aβ بأطوال متفاوتة. وبعض هذه الشظايا، مثل Aβ42، معرضة بشكل خاص لتشكيل لويحات، ويزيد إنتاجها في المرضى الذين يعانون من طفرات تؤهلهم للظهور المبكر لمرض الزهايمر.

وفي الدراسات التي أجريت على القوارض والقرود أفاد الباحثون بأنهم وجدوا أن ذلك الدواء آمن وفعال؛ ما يمهد الطريق لتجارب سريرية محتملة على البشر.