شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضات الهوائية تبطئ تقدم الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة جديدة واعدة، شملت 96 من كبار السن الذين يعانون الخرف الشديد إلى المتوسط من خرف الزهايمر، أن التمارين الهوائية قد تساعد في إبطاء تراجع الذاكرة لتلك الفئة من المرضى.

تم اختيار المشاركين بصورة عشوائية، إما لركوب الدراجات (دراجة ثابتة)، وإما لممارسة تمارين الاستطالة لمدة 6 أشهر. وكشف استخدام مقياس تقييم مرض الزهايمر لتقييم الإدراك عن نتائج جوهرية لتلك التجربة.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن تدخُّل التمارين الهوائية لمدة 6 أشهر، قلل بشكل كبير من التدهور المعرفي، مقارنة بالمسار الطبيعي للتغيرات لخرف الزهايمر.

ويشير الباحثون إلى أنه لم يتضح تأثير متفوق للتمارين الهوائية على تمارين الاستطالة، كما كان هناك تأثير كبير للتفاعل الاجتماعي في مجموعة تمارين الاستطالة، وقام العديد من المشاركين بتمارين الأيروبيك بأنفسهم.

تم وصف النتائج في مقال نُشر مؤخراً بعنوان «التأثيرات المعرفية للتمرينات الهوائية في مرض الزهايمر: تجربة عشوائية خاضعة للتحكم»، في مجلة مرض الزهايمر.