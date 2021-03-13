شكرا لقرائتكم خبر عن هلال المري: القطاع السياحي المستفيد الأكبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أن إطلاق الخطة نقلة نوعية في المسيرة الرائدة لإمارة دبي على مدار العقدين المقبلين، وتعزيز لمكانتها الريادية والتنافسية العالمية في مختلف القطاعات، ولتصبح الوجهة المفضلة للزيارة أو الإقامة والعيش بها.

وأضاف «في ضوء التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تضمنتها الخطة، بما فيها المركز السياحي والترفيهي بمنطقة المارينا وأبراج بحيرات جميرا، والمركزان الجديدين في إكسبو 2020 دبي، ومنطقة حتَّا، فإن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، جعلت قطاع السياحة المستفيد الأكبر من الخطة، بالنظر إلى مراعاتها لجميع مكونات القطاع».

وأشار إلى أن عمليات التطوير ستطال الكثير من المناطق خلال العقدين القادمين، وهو ما سيقدم المزيد من الخيارات والتجارب الفريدة لزوار دبي، وللراغبين في العيش فيها، ممن يبحثون عن وجهة مثالية تتوافر فيها كل مقومات الحياة السعيدة.