شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يعيّن البريطاني إل مايسترو مدرباً للفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده رسمياً مع المدرب البريطاني الشاب نيستور إل مايسترو، لقيادة فريقه الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون العائد لتدريب الزمالك المصري.

وقال التعاون في بيان رسمي : وقعت إدارة النادي رسمياً مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عاماً)، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وفسخ النادي السعودي تعاقده مع كارتيرون بالتراضي بين الطرفين، يوم الخميس الماضي.

وأشرف إل مايسترو، المولود في صربيا، سابقاً على سبارتاك ترنافا السلوفاكي وقاده إلى لقب الدوري في 2018، سيسكا صوفيا البلغاري وشتورم جراتس النمساوي.

وفي بداية مسيرته التدريبية عمل مدرباً مساعداً في ألمانيا مع شالكة، هانوفر وهامبورج وأوستريا فيينا النمساوي.

وترك كارتيرون، الزمالك في سبتمبر الماضي لتدريب التعاون واستطاع أن يضع النادي السعودي في المركز الرابع في الدوري، عقب الفوز على أبها 1-صفر الأربعاء، بالإضافة إلى تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك.