شكرا لقرائتكم خبر عن لوجريت رئيساً للاتحاد الفرنسي لولاية ثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعيد انتخاب نويل لوجريت (79 عاماً) رئيساً للاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت، لولاية جديدة مدتها أربع سنوات بعد فوز ساحق من الدور الأول على أقرب منافسيه فريدريك تيرييه.

وهذه المرة الثالثة، بعد 2012 و2017، يبقى فيها رجل الأعمال في منصبه، بعد حصوله على 73,02% من أصوات الجمعية العمومية مقابل 25,11% لغريمه التاريخي، المحامي والرئيس السابق لرابطة الدوري تيرييه، و1,87% لرجل الأعمال ومستشار الأندية ميشال مولان.

ويجسّد لوجريت، المولود في عائلة فقيرة في جانجان والذي صنع لاحقا ثروته من المواد الغذائية، إدارة كرة القدم الفرنسية في العقد الأخير، وفي عهده أحرز المنتخب الأزرق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في مونديال روسيا 2018 بإدارة المدرب ديدييه ديشامب.

ورأس لوغجريت، الشهير بنظاراته الكلاسيكية، رابطة الدوري في التسعينات قبل الوصول إلى الاتحاد عام 2011 إثر فضيحة فرنسا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وفي ولايته، حصد الاتحاد الفرنسي أرباحاً مالية بفضل امتلاكه حقوق التسويق المرتبطة بالمنتخب الأزرق، ما سمح له بتوقيع عقد قياسي مع شركة نايكي للمستلزمات الرياضية.

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية : آمل أن أتحلى بالحكمة في هذا العمر، وخصوصاً الخبرة. أحاول التفكير بكل شيء كي أرتكب أقل قدر ممكن من الأخطاء.(وكالات)