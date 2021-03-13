فيديو.. إيبارشية الأرثوذكس في المنيا تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

احتفلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، مساء اليوم السبت، بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا عامًا لمطرانية مدينة المنيا وتوابعها.

حضر الحفل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومنهم العميد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور بدوي الواعر مدير مكتب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب ومنهم: منال نصر، ومجدي ملك، وكذلك الدكتورة رشا مهدي والدكتور زين الاطناوي عن مجلس الشيوخ.

حضر من رجال الدين الإسلامي والأزهر الشيخ حسانين عبد الحكم مدير عام الدعوة، والشيخ محمود محمد توفيق، والشيخ عبد العزيز علي رضوان من الأزهر الشريف.

ووضعت ايبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، اللمسات الأخيرة لاستعدادات استقبال وفود من مطارنة وأساقفة الصعيد والأديرة، خاصة مجمعي رهبان دير البراموس ودير الأنبا صموئيل المعترف، وذلك للمشاركة في حضور حفل التجليس، الذي أقيم مساء اليوم السبت بمقر كنيسة الأمير تادرس الشطبي، بوسط مدينة المنيا.

كثّفت مديرية أمن المنيا، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، وكذلك تأمين الكنيسة التي تقام بها الإحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة المنيا، تجنبا للازدحام المروري لسيارات الضيوف والحافلات.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.