حشود غاضبة تستقبل العاهل الأردني لدى زيارته مستشفى حكومي انقطع عنه الأكسجين

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (ا ف ب)

استقبلت حشود غاضبة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أثناء زيارته مستشفى السلط الحكوميّ شمال غربي عمّان، وذلك بعد وفاة 6 مرضى على الأقل نتيجة انقطاع إمدادات الأكسجين عنهم.

وأدّى حدوث الوفيات إلى استقالة وزير الصحة نذير عبيدات، من منصبه.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في إيجاز صحفي إقالة وزير الصحة ، ومدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل، لحين استكمال إجراءات التحقيق، وأضاف أن ما حدث أمر جلل ولا يمكن تبريره، وأن الحكومة تتحمّل كامل المسؤوليّة المترتبة على الحادثة.

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد يوم الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.