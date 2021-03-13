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روسيا تسجل 9908 إصابات جديدة بـ«كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد -  
 
حافظت روسيا على حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس تحت حاجز الـ10 آلاف، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس -في تقريره اليومي- عن رصد 9908 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعاً مقارنة مع معدلات أمس 9794 إصابة وتسجيل انخفاض بعدد حالات الوفاة الجديدة الناجمة عن مرض «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية «475 حالة» مقابل 486 وفاة أمس، وبتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد- 19» أربعة ملايين و380 ألفاً و525 إصابة مؤكدة، منها 91695 حالة وفاة، وتماثل 12868 مريضاً للشفاء من «كوفيد-19» خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين ثلاثة ملايين و985 ألفاً و897 شخصاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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