فيديو.. ملك الأردن لمدير مستشفى السلط: “كيف ما فيه أكسجين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ 7 ثواني

تفقد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم السبت، مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

وانتشر مقطع فيديو للعاهل الأردني يظهر فيه، وهو يوجه أسئلة لمدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان حول الحادث، وسط أجواء صاخبة في المستشفى.

كان الملك الأردني طلب قبل مغادرته المستشفى من الخشمان الاستقالة.

وتوفي نحو 6 مرضى كورونا على الأقل داخل مستشفى السلط الجديد بسبب انقطاع الأكسجين، وحاصرت الأجهزة الأمنية المستشفى، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطوانات الأكسجين لدى المرضى في العناية المركزة.

ونقلت وكالة “عمون” عن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة صخر دودين، أن وزير الصحة نذير عبيدات توجه للمستشفى للاطلاع على الأمر.

وقال وزير الصحة الأردني في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني، لا يوجد لديه تبرير للموت، وسيتم محاسبة المقصرين، مؤكدا أنه كوزير للصحة يتحمل المسؤولية الأخلاقية ومستعد لتحملها، لافتا إلى أن الأكسجين وصل للمستشفى بعد ساعة من الانقطاع وتفقد وجوده بكميات كافية.

وقدم وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، السبت، استقالته على خلفية حادث مستشفى السلط.