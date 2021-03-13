الحكومة الأفغانية تقرر حضور مؤتمري سلام ترعاهما واشنطن وموسكو

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 07:28 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الحكومة الأفغانية مشاركتها في مؤتمري سلام منفصلين أحدهما تدعمه الولايات المتحدة والآخر ترعاه روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب، اليوم السبت، إن ممثلين عن الحكومة سوف يشاركون في مؤتمر بقيادة الأمم المتحدة مقرر في تركيا اقترحته الولايات المتحدة، وفي مؤتمر بموسكو بشأن السلام في أفغانستان.

وأوضح مسؤولون أفغان أنه من المقرر عقد مؤتمر السلام المدعوم من روسيا يوم الخميس، بينما سيعقد المؤتمر الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في تركيا الشهر المقبل.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الإخبارية الأفغانية عن محب قوله إن الحكومة الأفغانية بصدد تشكيل وفد للمؤتمرين.

وكان المتحدث باسم مجلس المصالحة في أفغانستان فريدون خوازون صرح الأسبوع الماضي، بأنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر الذي تستضيفه موسكو الرئيس أشرف غني، ورئيس مجلس المصالحة، عبدالله عبدالله، ومبعوثون أجانب وممثلون عن طالبان.

واقترحت الولايات المتحدة عقد مؤتمر بتركيا، في رسالة وجهها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الرئيس غني وعبدالله عبدالله.

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاجتماع الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن السلام في أفغانستان “من المقرر عقده في إسطنبول في شهر أبريل/نيسان المقبل”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أبرمتا اتفاقا في الدوحة مطلع العام الماضي يقضي بإجراء محادثات بين الحركة وحكومة أفغانستان وبانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.