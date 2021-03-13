هاشتاج "دبي2040" يتصدر ترند تويتر

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

تصدر هاشتاج"دبي2040"، ترند تويتر داخل دولة الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلاق "خطة دبي الحضرية 2040".



وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "خطة دبي الحضرية 2040" ووجه بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال حاكم دبي:" نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي مقومات التفوق فيه، وتتجاوز كل التحديات نحو غدٍ يحمل أسباب السعادة للجميع"، مشيرا إلى أن خطط واستراتيجيات التطوير في دبي تضع الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات.

وتفاعل عدد كبير من المغردين على موقع تويتر مع الخطة وتفاصيلها، حيث قال المغرد الإماراتي عبد الله إسماعيل: "دبي آمنت بالإنسان ولم تؤمن بالمستحيل.. وصنعت نمط حياة وبيئة عمل جعلتها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية.. وحين يعتقد البعض أن دبي اكتفت.. تخبرهم دبي أن الشيخ محمد بن راشد ألهمها الاستمرار لتتصدر مؤشرات أكثر.. وتحقق إنجازات أكبر وتصنع فرص أهم وحياة أسعد".

وقال حساب المغرد الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد: "#دبي2040 انطلاقة جديدة لدبي الغد والمستقبل الأفضل بإذن الله ولتحقيق الهدف المنشود بأن تكون #دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم".

فيما قال حساب المغرد محمد العيدروس تعليقا على ما تم إعلانه صباح اليوم: "ناس تحلم بالنجاح.. وناس تستيقظ لتحقق النجاح".

وعلق حساب مريم يوسف: "عمااااااار يا دبي وبكل اختصار نموذج على أهمية الرؤية المستقبلية وأن نعتبر قيادتنا قدوة في الماضي والحاضر والمستقبل".

وقال حساب المغرد عبدالله المطوع: "شواطئ #دبي ستتضاعف 4 مرات.. و60% مساحات خضراء".

ووجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم وقال: "نواصل العمل لاستكمال نموذج تنموي عالمي هدفه رفاه المجتمع وتمكين أفراده وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والنجاح بتهيئة بيئة مثالية تلبي متطلباتهم وتوفر لهم المساحة الكفيلة بإطلاق طاقاتهم الكامنة ليكون الجميع شريكاً إيجابياً في مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل الذي نتطلع إليه".

وأضاف: "التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق للبيانات والمرونة الكاملة في مواكبة المتغيرات كان سبيلنا لتصدُّر العديد من المؤشرات العالمية.. وهدفنا اليوم أن نكون في أعلى مراتب الريادة عالمياً وضمن جميع المجالات.. نسابق الزمن برؤية واضحة للمستقبل تعي متطلبات التفوق فيه.. وتتجاوز كل التحديات نحو غد يحمل أسباب السعادة للجميع".