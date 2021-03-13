مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها في قازاخستان

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لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم في تحطم طائرة عسكرية من طراز ” إيه . إن – 26 ” كانت تقل على متنها ستة أشخاص ، أثناء هبوطها بمدينة ألما اتا في قازاخستان.

وأفادت وزارة الطوارئ في قازاخستان في بيان أن الطائرة كانت قادمة من مدينة نور سلطان العاصمة وأثناء هبوطها بالمدينة تحطمت، ونتج عن ذلك مقتل أربعة أشخاص، فيما تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضهما لإصابات خطرة .