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مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها في قازاخستان

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 6:37 مساءً, 13 مارس 2021 م

المناطق_واس

لقي 4 أشخاص مصرعهم اليوم في تحطم طائرة عسكرية من طراز ” إيه . إن – 26 ” كانت تقل على متنها ستة أشخاص ، أثناء هبوطها بمدينة ألما اتا في قازاخستان.
وأفادت وزارة الطوارئ في قازاخستان في بيان أن الطائرة كانت قادمة من مدينة نور سلطان العاصمة وأثناء هبوطها بالمدينة تحطمت، ونتج عن ذلك مقتل أربعة أشخاص، فيما تم نقل شخصين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضهما لإصابات خطرة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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