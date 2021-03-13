شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4054 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية