عمَّان ـ وكالات: قال شهود ومصادر طبية إن 6 أشخاص على الأقل توفوا في الأردن بعد انقطاع الأكسجين بمستشفى يعالج مصابين بفيروس كورونا، مما دفع السلطات إلى نشر قوات الشرطة لإبعاد أقارب الضحايا الذين تجمعوا غاضبين عند باب المستشفى. وقالت المصادر إنه لم يتضح بعد سبب انقطاع الأكسجين في وحدات الرعاية الفائقة والولادة ومصابي كورونا في مستشفى السلط الحكومي الجديد غرب العاصمة عمان. في وقت لاحق أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، استقالته من منصبه بعد الحادث، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين . وأصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تعليمات بإجراء تحقيق فوري في الحادث. الى ذلك ، زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستشفى السلط الحكومي، عقب الحادثة وتفقد الملك عبدالله الثاني الأوضاع داخل المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 6 مرضى بكورونا لانقطاع الأكسجين بمستشفى فـي الأردن .. واستقالة وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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