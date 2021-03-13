المفوضية الأوروبية: جواز السفر الأخضر للقاحات المرخصة من الاتحاد فقط

بروكسل ـ وكالات: أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية أنّ “جواز السفر الأخضر” الالكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه لبيان وضع الاشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

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