احتفاء بسفير الإمارات.. هكذا استقبلت المنيا المصرية "الشامسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط أجواء احتفالية، استقبل أهالي مركز "دير مواس" بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة) اليوم السبت، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وكان في استقبال سفير دولة الامارات لدى القاهرة، أعضاء بالبرلمان المصري، وعدد من القيادات الأمنية والسياسية.

وترحيبا به، استقبل أهالي مركز دير مواس السفير الإماراتي بالطبل والمزمار البلدي، بمحطة سكك حديد دير مواس، تعبيرا عن سعادتهم البالغة بزيارته للمحافظة التي تقع في صعيد مصر، بحسب وسائل إعلام محلية.





كما حرص أهالي المنيا، على رفع الأعلام المصرية والإماراتية، في استقباله.

وزار السفير الشامسي الذي قدم مؤخرا أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات بالقاهرة، المنطقة الأثرية بقرية تل العمارنة بديرمواس، ثم مطرانية دير مواس جنوب المنيا.

ومن المقرر أن يلتقي سفير الإمارات، باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة، وفقا لما نقلته مواقع ووسائل إعلام محلية.

وتأتي زيارة السفير، ضمن جولة له بمحافظات الصعيد، عقب توليه، منصبة الجديد، وتشمل دير المحرق بالقوصية في محافظة أسيوط.

وكان السفير الشامسي، قد التقى الخميس الماضي، برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.





وأعرب "مدبولي" عن تمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه الجديدة بتطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين دولة الإمارات و مصر، واصفاً علاقات الدولتين بأنها "نموذج فريد" من الأخوة الصادقة بين قيادة وشعب البلدين الشقيقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

من جانبه، أعرب السفير الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بلده الثاني الشقيقة مصر، وأكد حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة.

وأكد أنه سيعمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار فيها أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة.