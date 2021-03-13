مأساة مستشفى السلط.. قرارات جديدة للحكومة الأردنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة تحمل الحكومة كامل المسؤولية حول حادث انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.

وقال الخصاونة إن ما حدث بمستشفى السلط أمر لا يمكن قبوله أو تبريره، وقررنا إنهاء خدمات مدير مستشفى السلط بسبب التقصير، ونعمل على تحقيق شفاف ونزيه بشأن الحادثة.



وأضاف، أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين، مشددا على أن التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كل تفاصيله على الملأ .

وأوضح أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأكد ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني زار مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة المواطنين وأمر مديرها بالاستقالة.

وأعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات من المصابين بفيروس كورونا.

وحول تفاصيل الحادث قال عبيدات، في تصريحات مع التلفزيون الأردني، إنه "في صباح اليوم السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين في المستشفى الذي لديه خزانين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات".