ليعلن ترشح لارا لـ"الشيوخ".. ترامب يقتحم "حفلة خيرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظهور مفاجئ وغير مخطط له اقتحم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حفلا لجمع التبرعات لإنقاذ الكلاب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ترامب فاجأ الحاضرين في الحفل الذي أقيم داخل مقر إقامته بمنتجع مارا لاجو في ولاية فلوريدا وصعد إلى المنصة، حيث ألقى خطابا مرتجلا.



واستغل ترامب، الذي لم يرتدي زيا رسميا، بل مجرد قميص أبيض قصير وبنطال أسود، وقبعته الحمراء الشهيرة، ليعلن اعتزام زوجة ابنه لارا ترامب الترشح لمجلس الشيوخ.

وقال ترامب، مخاطبا الحاضرين، إنه "لم أستعد إلى هذا الأمر تحديدا (إلقاء الخطاب)، لكني كنت أمشي على مقربة، وسمعت الناس يصرخون"، مضيفا أنه "أراد إلقاء الكلمة لأنه شعر أن حملة التبرعات مهمة وعظيمة".





وتابع: "أنا معكم 100 بالمئة، لقد عقدنا العديد من الاجتماعات في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي بشأن إنقاذ الكلاب ومساعدتها".

ثم اعترف بمساهمة زوجة ابنه في تنظيم الحدث.

وقال: "أود أن أشكر لارا، التي كانت رائعة للغاية''، قبل أن يتطرق إلى الشائعات التي دارت منذ فترة طويلة حول اعتزامها الترشح لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الشمالية عام 2022.

وتوجه ترامب، بعد مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أحد المنتجعات التي يملكها في ولاية فلوريدا الجنوبية، قبل أن يقرر أخيرا العودة إلى مسقط رأسه وولايته المفضلة نيويورك، ثم ما لبث أن عاد أدراجه إلى فلوريدا، حيث حضر الحفل.