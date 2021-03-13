اخبار العالم

4054 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4054 إصابة جديدة بفيروس بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت بتسجيل 23  حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و719 حالة في أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4054  إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 754 ألفا و318.

وأشار التقرير إلى شفاء 4086 ليرتفع إجمالي حالات  التعافي إلى  681 ألفا  و828 حالة.

ومازالت السلطات العراقية تفرض إجراءات حظر التجوال الكلي لأيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع والحظر الجزئي الليلي لباقي أيام الأسبوع لمدة 15 يوما مع التشديد على ارتداء الكمامات والتقيد بالإجراءات الوقائية في إطار خطة وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا