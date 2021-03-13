8 قتلى و47 جريحاً في هجوم بسيارة مفخخة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

قتل 8 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 47 بجروح غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال، في انفجار سيارة مفخخة مساء أمس الجمعة قرب مركز للشرطة في هرات بغرب أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون اليوم السبت. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هرات جيلاني فرهاد إن "حصيلة الاعتداء تبلغ 8 قتلى و47 جريحاً"، مشيراً إلى أن بين القتلى عنصر في قوات الأمن 7 مدنيين هم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال. وأوضح أن بين الجرحى ما لا يقل عن 20 امرأة و8 أطفال إضافة إلى 8 من عناصر القوات الأفغانية، كما ذكر أن الاعتداء ألحق أضراراً بعشرات المنازل والمتاجر، وأكد المتحدث باسم مستشفى هرات رفيع شرزاي الحصيلة. ومن جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان عن وقوع 54 جريحاً بينهم 7 شرطيين. وتسيطر الحكومة الأفغانية على هرات، واحدة من أكبر المدن الأفغانية، غير أن المناطق الريفية المحيطة بها تشهد معارك بين القوات الأفغانية وطالبان، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اعتداء أمس. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد "لا دخل (لمقاتلينا) بانفجار هرات"، وتعهدت حركة طالبان في إطار عملية السلام التي بدأت العام الماضي بعدم تنفيذ هجمات كبرى في المدن، غير أن المدن الكبرى تشهد منذ عدة أشهر موجة اغتيالات استهدفت صحافيين وقضاة وأطباء وشخصيات سياسية ودينية ومدافعين عن حقوق الإنسان. وحملت كابول وواشنطن حركة طالبان مسؤولية الاغتيالات، وندد مجلس الأمن الدولي أمس بأشدّ العبارات بالعدد المقلق للهجمات التي تستهدف مدنيّين عمداً في أفغانستان، وحضّ أعضاء المجلس أطراف المفاوضات على اتّخاذ إجراءات لبناء الثقة، بما في ذلك الحدّ من العنف، وعلى مواصلة الانخراط بحسن نيّة في عمليّة السلام. وبالرغم من محادثات السلام بين كابول وحركة طالبان التي بدأت في سبتمبر(أيلول) الماضي في الدوحة، استمر تصاعد العنف، وعرضت واشنطن مؤخراً مقترح سلام جديداً على سلطات كابول وحركة طالبان ينصّ على تأليف "حكومة جامعة جديدة"، بحسب رسالة من وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن كشفت عنها وسائل إعلام أفغانيّة. ووقع الاعتداء قبل أقل من أسبوع من مفاوضات تجري في موسكو بمشاركة السلطات الأفغانية وطالبان وبحضور عدد من الوفود الدولية.

