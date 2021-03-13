استقالة وزير الصحة الأردني بعد "حادثة الأكسجين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، اليوم السبت، استقالته من منصبه بعد وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم. وكان الوزير عقد اجتماعاً بمستشفى السلط لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها في وقوع وفيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وأصدر رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تعليمات بإجراء تحقيق فوري في الحادث. وشدّد الخصاونة على أنّ "التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ". كما أوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها. وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

