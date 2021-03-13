الشرطة الروسية تداهم اجتماعاً للمعارضة وتعتقل العشرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

ألقت قوات الأمن الروسية القبض على العديد من الأشخاص بعد فض تجمع للمعارضة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية من الموقع. وكان السياسي المعارض فلاديمير كارا-مورزا-والناشط أليكسي بيفوفاروف بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم، ويتم احتجاز الكثير منهم في سيارات ترحيلات قريبة. وجرى حجز عشرات الأشخاص، بينهم صحافيون أرادوا تغطية الفعالية، مؤقتاً في الفندق الذي كان يُعقد فيه الاجتماع، ولم يتضح بعد السبب وراء قيام الشرطة بفض الفعالية. وتحدثت المعارضة الروسية مراراً عن انتهاك قوات الأمن لحرية التجمع، ولهذا السبب فشلت مراراً محاولات من جانب المعارضين للتجمع . وكان من المقرر أن يحضر العديد من رموز المعارضة البارزين في اجتماع ما يطلق عليه "الديمقراطيون المتحدون" بينهم السياسي المحلي بموسكو إليا ياشين. وسوف يتم انتخاب برلمان جديد في روسيا في الخريف. ويريد حزب روسيا المتحدة المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين أن يدافع في الانتخابات عن أغلبية الثلثين التي يتمتع بها.

