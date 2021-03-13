الهند تسجل 25 ألف إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

سجلت الهند 24 ألفاً و882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع في حالات الإصابة اليومية، حتى الآن هذا العام، طبقاً لبيانات حكومية، صدرت اليوم السبت، وسط قلق بشأن عودة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد. ولدى الهند، التي يبلغ تعداد سكانها 11.3 مليون نسمة أعلى حالات إصابة بكورونا، بعد أن شهدت الولايات المتحدة تراجعاً في حالات الإصابة في نهاية عام 2020، لكن عادت الارقام لترتفع مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة. وساهمت ولاية ماهاراشترا غرب البلاد، بالأساس في ارتفاع حالات الإصابة مرة أخرى، حيث شهدت 15 ألفاً و817 من حالات الإصابة الجديدة، حسب وزارة الصحة. وعلى الصعيد الوطني، كانت حالات الإصابة الجديدة أعلى حوالي 7% مما كانت عليه، الجمعة، عندما سجلت البلاد 23 ألفا و285 حالة. وتم تسجيل 140 حالة وفاة أخرى، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 158 ألفا و446 وفاة. وعدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها، السبت، هي أعلى عدد يومي منذ 19 ديسمبر(كانون أول)الماضي، عندما تم تسجيل 26 ألفاً و624 حالة جديدة، حسب بيانات في موقع جامعة "جونز هوبكنز". وإلى جانب ولاية "ماهاراشترا" التي فرضت إغلاق جزئياً وقيوداً لاحتواء العدوى، سجلت 8 ولايات أخرى، بما فيها كيرالا والبنجاب وكارناتاكا وجوجارات وتاميل نادو ارتفاعاً في حالات الإصابة.

