انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في تونس اليوم السبت، باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي. واستقبلت صالة الرياضة في المنزه بالعاصمة صباح اليوم، أولى المسجلين المخولين بتلقي التلقيح من العاملين في قطاع الصحة، فيما قال مدير المركز إنه سيجري ترتيب حصتين في الصباح والمساء للتطعيم. وخصصت السلطات الصحية 25 مركزاً في كامل أنحاء البلاد للتطعيم، وقالت وزارة الصحة إن الهدف هو الوصول إلى تلقيح 50% من السكان، البالغ عددهم حوالي 11 مليون نسمة. واستلمت تونس يوم الثلاثاء الماضي 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وقالت الرئاسة التونسية إن دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة ستصل خلال أسابيع. كما ستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة "كوفاكس" لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية بواقع 93 ألف جرعة، إلى جانب 592 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة. كما أعلنت الوزارة التعاقد لاستلام مليوني جرعة من لقاح فايزر الأمريكي. وتسبب فيروس كورونا في وفاة 8329 شخصاً في تونس وإصابة أكثر من 240 ألفاً، تعافى من بينهم ما يفوق 206 آلاف شخص، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

