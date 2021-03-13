إثيوبيا: المزاعم الأمريكية بشأن التطهير العرقي في تيغراي "زائفة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بشأن عملية تطهير عرقي في إقليم "تيغراي" في إثيوبيا "لا أساس لها وزائفة"، فيما رحبت بدعوات لإجراء تحقيق بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الواقع شمال البلاد، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت. وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية لإنهاء حرب تحتدم في المنطقة منذ أربعة أشهر، مما أدى لاستقدام قوات من اريتريا المجاورة، ومقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد اتهم الشهر الماضي جنود إريتريين بارتكاب جرائم حرب في إقليم "تيغراي" بسبب ما يزعم من ارتكاب مذبحة لمئات المدنيين العزل في بلدة "أكسوم" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وانتقدت إثيوبيا وإريتريا التقرير. ونفت حكومتا البلدين تورط قوات إريترية في القتال.

