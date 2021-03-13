إيرانيون يهاجمون موقعاً لخفر السواحل بعد مقتل شخص بالرصاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

أصيب عدد من أفراد خفر السواحل في جنوب إيران، عندما هاجم موقعهم حشد أغضبه مقتل شخص برصاص الأمن الإيراني يعتقد أنه مهرب وقود إثر إطلاق النار عليه. وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الرجل قُتل أمس الجمعة، في اشتباكات مع خفر السواحل الذي كان يتعقب المهربين في مياه الخليج بمنطقة سيريك. ونقلت الوكالة عن حسين دهاقي قائد خفر السواحل في إقليم هرمزجان في جنوب إيران، قوله إن "حشداً هاجم موقعاً لخفر السواحل في منطقة كوهستاك في وقت لاحق وأصاب عددا من أفراده". ووقع الحادث بعد نحو أسبوعين من مقتل ما لا يقل عن شخصين يحملان وقوداً عبر الحدود الإيرانية مع باكستان، مما أشعل احتجاجات امتدت من مدينة سارافان الحدودية إلى مناطق أخرى في إقليم سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن أفراد الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانية ربما قتلوا ما يصل إلى 23 شخصاً خلال الاحتجاجات.

