العراق: 4054 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

أفادت زارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و719 حالة في أرجاء البلاد. وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4054 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 754 ألفا و318. وأشار التقرير إلى شفاء 4086 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 681 ألفا و828 حالة. ومازالت السلطات العراقية تفرض إجراءات حظر التجوال الكلي لأيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع والحظر الجزئي الليلي لباقي أيام الأسبوع لمدة 15 يوما مع التشديد على ارتداء الكمامات والتقيد بالإجراءات الوقائية في إطار خطة وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

