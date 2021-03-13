عقب حادثة نقص الأكسجين.. العاهل الأردني يزور مستشفى السلط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.



ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط.

وخلال مؤتمر صحفي من أمام المستشفى، أعلن عبيدات استقالته من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال عبيدات: "قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى".

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.

وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطوله وفق أحكام القانون.