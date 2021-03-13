شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتقلت موسكو 150 مشاركاً في منتدى للمعارضة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم (السبت) في موسكو عشرات السياسيين والناشطين المعارضين خلال مشاركتهم في منتدى، وأفادت منظمة «الديمقراطيون الموحّدون» التي نظمت الفاعلية، في منشور على تطبيق «تلغرام» تضمّن تسجيلاً مصوّراً يظهر المعارضين لدى اقتيادهم بسيارات الشرطة: «هكذا تم اعتقال جميع المشاركين في منتدى النواب المستقلين».

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن نحو 150 شخصاً، من بينهم عدد كبير من المسؤولين الذين يتم انتخابهم على المستوى المحلي في روسيا، من جميع أنحاء روسيا حضروا المنتدى، الذي عُقد في فندق بشمال موسكو، والذي يهدف إلى تناول الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في سبتمبر القادم.

وقال المعارض إيليا إياشين على «فيسبوك» وهو في سيارة الشرطة: «بعد 40 دقيقة من بدء المنتدى انتشرت الشرطة في القاعة. تم اعتقال جميع النواب واقتيدوا إلى مخافر الشرطة». وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية، توقّف العشرات من عربات الشرطة وسط الثلج خارج الفندق، بينما أكد ضابط شرطة في مقطع فيديو نشره النائب سيرغي فلاسوف أن «الحدث غير مرغوب فيه».

ومن بين المعتقلين يفغيني روزمان، رئيس بلدية يكاترينبورغ السابق، والمعارض فلاديمير كارا مورزا، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون المنتدى. وأوضحت منظمة «روسيا المفتوحة» المعارضة لوكالة أنباء «انترفاكس» الروسية، أن الشرطة قالت إن الحدث نظمته منظمة غير مرغوب فيها. يذكر أن منظمة «الديمقراطيون المتحدون» التي نظمت المنتدى، مثل «روسيا المفتوحة»، هي مشروع أسسه رجل الأعمال الثري ميخائيل خودوركوفسكي، المقيم في المنفى والمعارض للكرملين.