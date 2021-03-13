شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في تحطم طائرة عسكرية في كازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحطمت طائرة عسكرية من طراز «إيه.إن-26» أثناء هبوطها في مدينة ألما اتا، اليوم (السبت)، بعد إقلاعها من نور سلطان عاصمة كازاخستان، ما أسفر عن مقتل 4 من 6 أشخاص كانوا على متنها، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ. ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية عن مصدر قوله: إن الطائرة تخص قوات حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في كازاخستان. وأضافت وزارة الطوارئ في بيان «وفقا للبيانات الأولية.. لقي 4 أشخاص حتفهم ونقل 2 إلى المستشفى وبهما إصابات». وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران. كما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على الانترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.

