شكرا لقرائتكم خبر عن «ثانية واحدة» في عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الفنان أحمد الفيشاوي زميله مصطفى خاطر بمناسبة طرح البرومو التشويقي لأحدث أعماله السينمائية «ثانية واحدة»، ونشر «البرومو» عبر صحفته، حيث يظهر الفيشاوي في العمل كضيف شرف، ويشارك في بطولة الفيلم: دينا الشربيني، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، محمود حمبدة، وآخرون، ومن المقرر طرحه خلال عيد الفطر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية شاب يجسدها خاطر ويتعرف إلى فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل ثم يتعرض لحادث كبير يقلب حياته بشكل كبير، وتدور القصة في إطار رومانسي كوميدي بين خاطر والشربيني، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، إخراج أكرم فريد، ومن إنتاج محمد السبكي.