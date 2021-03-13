شكرا لقرائتكم خبر عن الفضالة تكشف عن برومو «أمينة حاف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن «البرومو» التشويقي لأحدث أعمالها الدرامية لشهر رمضان المقبل، والذي يحمل اسم «أمينة حاف»، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم، شهاب جوهر، في الشرقاوي، خالد العجيرب، شوق الهادي، ليالي دهراب، إلى جانب آخرين، والعمل من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الزوجات، وتحديداً الزوجة الرابعة، التي تنشأ بينها وبين ضرائرها العديد من الخلافات مع تواجدهن في نفس المنزل، والعمل بشكل عام كوميدي اجتماعي، وتجسّد الفضالة في المسلسل شخصية الزوجة الرابعة.