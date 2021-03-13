شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة للكشف عن السرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلصت دراسة أجراها العلماء في كلية لندن الجامعية البريطانية، إلى فحوص تستهدف المعرضين أكثر لخطر الإصابة بـ«سرطان البروستاتا»، بناءً على أعمارهم وملفهم «الجيني»، من خلال أخذ عينات من الدم أو اللعاب والتصوير بالرنين المغناطيسي بحثاً عن المؤشرات الحيوية الجينية، ما يسهم في خفض معدل الوفاة بسبب سرطان البروستاتا، والذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال، ويتسبب في وفاة 12000 رجل سنوياً.

وقال توم كالندر، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مؤلف مشارك بالدراسة: لا يوجد برنامج فحص لسرطان البروستاتا لأن أضرار الفحص تفوق الفوائد، لكن حالياً، يمكن للرجال المشتبه في إصابتهم بالمرض اختيار اختبار مستضد البروستاتا المحدد «بي سي إيه»، والذي يتطلب عينة من الدم أواللعاب والتصوير بالرنين المغناطيسي، وهو اختبار غير ضار.