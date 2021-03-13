شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تعايد الأمهات بـ «أمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت المطربة نانسي عجرم من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية بمناسبة عيد الأم، وتحمل الأغنية الجديدة اسم «أمي»، كما أعلنت عجرم عبر حساباتها بمواقع التواصل. الأغنية من كلمات إميل فهد، ألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، وتطرحها نانسي تزامناً مع عيد الأم، وأهدتها لجميع الأمهات.

يذكر أن عجرم أعلنت منذ أيام عن سبب تأخر إصدار ألبومها الجديد بسبب جائحة «كورونا»، مؤكدة أنه شبه منتهي، وتغني خلاله 10 أغنيات، وتنتظر فقط موعداً مناسباً لطرحه عبر مختلف «المنصات الإلكترونية».