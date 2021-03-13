شكرا لقرائتكم خبر عن علاجان جينيان يقيان من الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر أطباء من كلية لندن الجامعية علاجين جينيين يستهدف كل منهما بروتيناً، للوقاية من مرض الزهايمر، بالإضافة إلى إطالة العمر الصحي بنسبة 8.8٪. وأجرى الأطباء تجاربهم بتعديل جينات «ذباب الفاكهة»، مع إدخال قطع إضافية من الحمض النووي في الجينات، وُصممت التعديلات خصيصاً لتعزيز التعبير عن الجينات المسؤولة عن إنتاج البروتينين.

وتعمل هذه البروتينات، المسماة«forkhead -FKH & forkhead-box»، على استهداف الخلايا العصبية والخلايا الدبقية في الدماغ في أن واحد. وكلا البروتينين متشابهان جداً في الشكل والوظيفة، ويرتبطان بالحمض النووي، ما يؤدي إلى تشغيل أو إيقاف أجزاء من «الجينوم».

يأتي هذا الابتكار في وقت كان الأطباء يدرسون ذباب الفاكهة لمعرفة المزيد عن تأثير الأنسولين على الجسم والشيخوخة.

وقال الطبيبان ناثان وودلينج من جامعة كلية لندن والمؤلفان للدراسة: «الأنسولين مهم جداً لتنمية الجسم، ولكن مع التقدم بالعمر يضعف ليشكل خطراً على الصحة. وقللت العلاجات من تراكم بروتينات»الأميلويد«الضارة في الدماغ والتي تعتبر السمة المميزة لمرض الزهايمر.

وأوضح د. وودلينج أن العلاج العصبي يحمي أدمغة الذباب من الضرر الناجم عن بروتين«أميلويد بيتا».

وأضاف: حسّن الذباب المعالج في تلك التجربة السلوك الحركي وانخفضت تراكمات البروتين في أدمغة الذباب، مما يشير إلى أن العمر الأطول كان مصحوباً بالحماية من أحد أسباب الخرف.