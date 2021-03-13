شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء سارة للنصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت، السبت، للأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر السعودي سلامة أربطة الركبة من القطع، وبينت وجود تمدد في الأربطة يحتاج للراحة والعلاج لمدة 10 أيام. وكانت أوساط النصر في حالة قلق كبيرة من انتهاء موسم النجم الأرجنتيني الذي يعد الأغلى في الدوري السعودي بعد إصابته في مباراة النصر والأهلي الخميس الماضي واشتباه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وكان اللاعب قد طمأن جماهير ناديه بعد الفحص مباشرة حيث كتب عبر حسابه في تويتر «خرجت من الفحص قبل قليل، الأمور على ما يرام، لا وجود للتكهنات التي أطلقها البعض، أنا بخير وأشكر كل من دعمني وسأل عن وضعي». على صعيد آخر، أعلن نادي الفيصلي انتهاء موسم لاعبه أحمد أشرف القادم مطلع الموسم من الهلال، وبين النادي السعودي أن أشرف تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة ويحتاج لتدخل جراحي ورحلة علاجية تمتد إلى 6 أشهر.