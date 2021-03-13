شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليار جنيه تكلفة تطوير قرى حياة كريمة بالعام الجديد.. اعرف خطة المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات الأهالى فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، وتخضع المبادرة لدراسة دقيقة فى اختيار القرى طبقا لأولويات موضوعه للانتهاء تدريجيا من عملية التطوير على مدار الـ3 سنوات القادمة، وذلك وفقا لحوار وفرق بحث تتولى تحديد الاحتياجات وتلبيتها، وهو ما أكد عليه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان له أمس الجمعة.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الخطة الحكومية فى العام المالى الجديد 2021/2022 تشمل المشروعات المخطط تنفيذها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 51 مركزًا بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه، مؤكدة أولوية المشروعات التى تصل نسبة التنفيذ بها إلى 70% فأكثر، بهدف تعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها، وبصفة خاصة فى مجال الصحة، بالإضافة إلى المشروعات التى تخدم المواطنين بشكل مباشر.

وتشمل خطة تطوير القرى المستهدف تنفيذها على مدار الـ 3 سنوات القادمة، حسب إعلان مجلس الوزراء الأخير:

‎- تغطية كافة القرى ‏الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100%.

‎- رفع مستوى جودة مياه ‏الشرب، وزيادة كفاءتها ومدها للتجمعات المحرومة.

‎- توصيل خدمات الغاز الطبيعى، والتى تصل حتى الآن لـ 12 مليون وحدة سكنية.

‎- رفع كفاءة شبكات ‏الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية والواصلة بالقرى.

‎- رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة.

‎- تبطين الترع وإنشاء عدد كبير ‏من الكباري‎.

‎ ‎- ‏تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز.

‎- بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات.

‎- رفع كفاءة ‏مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية.

‎- تحسين الخدمات الإجرائية ‏وتوفيرها فى أماكن قريبة للمواطنين.

- إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية.

- جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية.

‎ ‎- حصر كافة الأراضى وتحديد الفرص ‏الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة.

-إنشاء مجمعات حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص ‏العمل.

- توجيه جهات الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة.

- حصر كافة المنازل المتهالكة للأسر الأولى ‏بالرعاية لرفع كفاءتها.

-التوسع فى ‏إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة.