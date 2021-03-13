العسومي: جرائم المليشيات الحوثية ضد الإنسانية لم يعد من المقبول السكوت عنها

محمد الفلاح - السبت 13 مارس 2021

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالبيان الأوروبي - الأمريكي بشأن إدانة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المدنيين بمحافظة مأرب الأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.



ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان له، اليوم، إلى البناء على هذا الموقف الأوروبي- الأمريكي المشترك من أجل التوصل إلى موقف دولي رادع وحازم يضع حداً نهائياً للانتهاكات المستمرة التي تقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تستخدم فيها الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المفخخة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية..مطالباً البيان الميليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالتوقف الفوري عن اعتداءاتها المتكررة، والتي فاقمت من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 2 مليون نسمة أغلبهم من النازحين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة انتقال المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر..مشدداً على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق المدنيين لم يعد من المقبول السكوت عنها، لاسيما وأن ذلك يبعث برسالة خاطئة إليها بالتمادي في جرائمها الإرهابية.

وجدد رئيس البرلمان العربي، الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم كل ما تتخذه الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية من إجراءات لمواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية ووقف جرائمها الإرهابية المستمرة.