الإصابات تقترب من 120 مليونا..وتوزيع 326.9 مليون جرعة لقاح عالميا وتحذير أوروبي من تفاوت شاسع فـي توزيع اللقاحات

■ دبي تختبر تقنية جديدة للكشف عن الإصابات

■ العراق يحذر من تفش خطير للفيروس يهدد النظام الصحي

■ انطلاق حملة التطعيم في تونس بلقاح «سبوتنيك 5»

■ بدء الفصل الثاني للعام الدراسي فـي مصر

■ واحد من كل 5 أميركيين فقد أحد أقاربه جراء كورونا

■ فرنسا متخوفة من انتشار واسع للفيروس فـي باريس

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 119 مليونا، و732 ألفا و941 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الفيروس 2 مليون و650 حالة. يأتي ذلك فيما كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء توزيع 236.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى اعداد الخبر، وفي جميع أنحاء العالم، بلغ معدل التطعيم نحو 7.86 مليون جرعة يومياً. من جانب آخر، دعا زعماء خمس من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى في التكتل بشأن إجراء توزيع أكثر عدلا لجرعات لقاح كورونا، وحذروا من أن النظام الحالي سيؤدي إلى خلق “تفاوت شاسع” بين الدول الأعضاء بحلول الصيف. جاء ذلك في خطاب بعث به زعماء النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قالوا فيه إن النظام الحالي من شأنه العمل على استمرار”خلق، وتفاقم، مظاهر التفاوت الشاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف المقبل، حيث ستصبح بعض الدول قادرة على تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد”. ووجه الزعماء خطابهم إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين. ودعا الخطاب إلى “ إجراء نقاش بشأن هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن”.

خليجيا، أعلنت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة البدء في تطبيق تجارب على تقنية جديدة تكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق التنفس خلال دقيقة واحدة. الى ذلك، حذرت وزارة الصحة العراقية من تفش خطير لجائحة كورونا، يهدد النظام الصحي في العراق ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها.في السياق انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في تونس باستخدام لقاح “سبوتنيك 5” الروسي. واستقبلت صالة الرياضة في المنزه بالعاصمة أولى المسجلين المخولين بتلقي التلقيح من العاملين في قطاع الصحة، فيما قال مدير المركز إنه سيجري ترتيب حصتين في الصباح والمساء للتطعيم. في مصر أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة أمس (الفصل الثاني للعام الدراسي 2020 ـ 2021)، مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة في ظل جائحة كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 639 حالة إصابة جديدة بالفيروس و45 وفاة. دوليا، أعلنت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن نتائج استطلاع أجراه مركز أبحاث الشؤون العامة، التي أوضحت أن شخصا من كل 5 أميركيين فقد أحد أفراد أسرته بسبب فيروس كورونا. وبين الاستطلاع أن نحو 3 من كل 10 أميركيين لا يزالون قلقين بشأن إصابتهم أو إصابة أحد أفراد أسرتهم بالفيروس، بحسب الصحيفة. أظهر الاستطلاع أيضًا أن الفيروس دمر المجتمعات الأميركية السمراء أكثر من غيرها.في فرنسا قال رئيس الوزراء جان كاستكس إن وضع انتشار فيروس كورونا في منطقة باريس متوتر للغاية. وتابع كاستكس أن السلطات الفرنسية مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس، لكنه لم يعلن تشديد حظر التجول أو فرض إغلاق إقليمي جديد، بحسب وكالة “رويترز”. من جهتها تواجه ايطاليا موجة جديدة من الإصابات بكورونا، حسبما أعلن رئيس وزرائها ماريو دراجي فيما تستعد حكومته لتشديد القيود للحد من الجائحة في معظم أجزاء إيطاليا. بدورها سجلت تركيا 14941 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم وهي أعلى زيادة يومية هذا العام خلال أقل من أسبوعين منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخفيف القيود التي كانت مفروضة لمواجهة الوباء. في روسيا تلقت معمرة تناهز من العمر 102عام، وتعيش في منطقة بسكوف الروسية، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأفادت سلطات منطقة بسكوف، أن المعمرة، إميليا أوسيبوفنا فولتوخوفا، تلقت الجرعة الثانية من اللقاح في 12 مارس بعد تلقيها الجرعة الأولى في فبراير. وأشارت السلطات أن إميليا تحت مراقبة الأطباء ولم تعان من أي أعراض بعد الجرعة الأولى ولم تشتك من شيء، بحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية عن اعتماد اللقاح الروسي “سبوتنيك5” المضاد لفيروس كورونا. آسيويا، سجلت الفلبين زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأول حالة إصابة بالسلالة شديدة العدوى التي ظهرت في البرازيل كما أكدت السلطات قرابة مئة إصابة بسلالة جديدة مكتشفة. على صعيد متصل تجاوزت إفريقيا حاجز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا. من جانبه، مدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء كينيا لمدة 60 يوما لمكافحة موجة ثالثة من الإصابات.