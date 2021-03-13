الملكة رانيا: حادث مستشفى السلط فاجعة وإهمال مؤلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إن حادثة مستشفى السلط "فاجعة" و"إهمال مؤلم".

جاء ذلك في تعليق لعقيلة العاهل الأردني على "تويتر" على حادثة وفاة مواطنين مصابين بفيروس "كورونا" المستجد داخل مستشفى السلط الحكومي، نتيجة نقص في الأكسجين.

وغردت الملكة رانيا قائلة: "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة... إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

كان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني زار مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة المواطنين وأمر مديرها بالاستقالة.

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>كما أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحول تفاصيل الحادث قال عبيدات، في تصريحات مع التلفزيون الأردني، إنه "في صباح اليوم السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين في المستشفى الذي لديه خزانين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات".







وبين أنه "لا يوجد لديه تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بإجراء تحقيق بهذا الخصوص.

وقال وزير الصحة الأردني إن "المقصرين لا بد أن يحاسبوا وأنه كوزير للصحة يتحمل المسؤولية الأخلاقية ومستعد لتحملها"، معلناً تقديم استقالته من الحكومة، مقدما التعازي لذوي المتوفين.

كانت السلطات الأردنية قد طوقت المستشفى بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في أسطوانات الأكسجين لدى مرضى كورونا على أسرّة العناية المشددة في المستشفى.

وقال مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان إن نفاذ الأكسجين من الأجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة، وهو أمر متوقع لكثرة الضغط على الأجهزة.

فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وجه بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، وشدد الخصاونة على أن التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كل تفاصيله على الملأ.

ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقاما قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس "كورونا" المستجد، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات.