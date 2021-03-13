شكرا لقرائتكم خبر عن حوار الأديان والثقافات ينطلق في القاهرة بمشاركة 31 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية «حوار الأديان والثقافات»، السبت، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد فنادق القاهرة، ويناقش المؤتمر أكثر من 30 بحثاً، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.

وأكد وزیر الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار في كلمة الافتتاح أھمیة الحوار البناء الھادف الى التفاھم والتلاقي على مساحات مشتركة وأھداف انسانیة عامة «لا تمییز فیھا على أساس الدین أو اللون أو الجنس أو القبیلة».

وأوضح جمعة أن الحوار البناء یقتضي التعایش بین اصحاب الدیانات المختلفة وإعطاء الجمیع الحقوق والفرص نفسها، كما یتطلب إنصاف الآخر وتسامح كل طرف إزاء بعض ما یراه حقاً له لیتسامح له الآخر في بعض ما یراه حقاً، وقال إن الحوار أحد أھم عناصر إقامة العلاقات المتوازنة بین الدول ولیس الأفراد فقط على أساس مشترك متوازن ومتكافئ، مبیناً أن «الحوار البناء لا یجعل من المتغیرات ثوابت ولا من الثوابت متغیرات مع عدم التفریط في الثوابت العقدیة».

وأشار جمعة في ھذا السیاق الى دعوة الرئیس المصري لاقامة حوار بناء یقوم على الحكمة والموعظة الحسنة ویحترم خصوصیة الآخر وعقیدته، ومن جانبه، أكد وكیل الأزھر الشریف الدكتور محمد الضویني رفض الأزھر نظریة «صراع الحضارات» ودعوته إلى إقامة سلام حقیقي بین بني الإنسان، والتصدي لاستغلال الدین كأداة لاشعال الفتن بین أبناء الوطن الواحد.

وأوضح الضویني في كلمة مماثلة نیابة عن شیخ الأزھر الدكتور أحمد الطیب أن الأزھر یتواصل ویتعاون مع المؤسسات كافة لتبادل الرؤى والأفكار حول ترسیخ قیم التعایش المشترك ونبذ العنف ومواجھة التطرف وتبني حوار حقیقي یستثمر التعددیة الفكریة والتنوع الثقافي ویعترف بالھویات والخصوصیات ویحترم الرموز والمقدسات، مشيراً إلى أن العالم العربي والإسلامي تعرض خلال السنوات الماضیة لفتن كفیلة بتدمیر خطط التنمیة وتقویض مسارات التقدم، ومؤكداً أن الحضارة الاسلامیة مثلت أرقى حالات التسامح الایجابي والتعایش المشترك بین الأفراد والشعوب والأمم، وأعرب عن تطلعه لأن یخرج المؤتمر بتوصیات جادة تعمل على توطین مبادئ الحوار البناء وحمایة الفكر والثقافات من محاولات الاختطاف أو التشویه «من قبل أفكار مغلوطة ومشروعات منحرفة».

وقال رئیس البرلمان العربي عادل العسومي إن تعزیز لغة الحوار بین الأدیان والثقافات المختلفة «لیست مسؤولیة المؤسسات الدینیة فحسب ولكنھا مسؤولیة تشاركیة تحتاج الى تكامل جھود جمیع المؤسسات التعلیمیة والتربویة الاعلامیة والتشریعیة».

وأكد العسومي في كلمة مماثلة أن البرلمان العربي یولي أھمیة كبیرة لتعزیز الحوار البرلماني في كافة المجالات وعلى كافة المستویات ویعتبره المدخل الصحیح لتعزیز التواصل بین الشعوب وبعضھا بعضاً، وأضاف أن الحوار بین الأدیان والثقافات المختلفة أصبح محل اھتمام حقیقي لدى قادة الدول العربیة لافتاً إلى أن ثقافة الحوار وقیم التسامح «لا تعني بأية حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأدیان ورموزھا المقدسة تحت دعاوى حریة الرأي والتعبیر»، و لفت في ھذا الاطار إلى «وثیقة الأخوة الانسانیة» الموقعة بین شیخ الأزھر الشریف الدكتور احمد الطیب وبابا الفاتیكان البابا فرانسیس «كنموذج یحتذى» في ھذا الشأن.

وتدور أعمال المؤتمر حول عدة محاور بینھا «مفھوم الحریة وغایاتھا» و«عقلانیة الحوار وعلاقتھا بقضایا التجدید» و«الحوار الانساني والمشترك واحترام خصوصیة الآخر» و«أثر الحوار البناء في مكافحة الإرھاب وصنع السلام».(وكالات)