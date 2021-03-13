شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت تونس، السبت، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد باستخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي. وخصصت السلطات الصحية 25 مركزاً في كامل أنحاء البلاد للتطعيم، وقالت وزارة الصحة: إن الهدف هو الوصول إلى تلقيح 50% من السكان، البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

واستلمت تونس يوم الثلاثاء الماضي 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي، وقالت الرئاسة التونسية: إن دفعة ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة ستصل خلال أسابيع.

كما ستحصل تونس على لقاحات مجانية ضمن مبادرة «كوفاكس» لائتلاف دولي تقوده منظمة الصحة العالمية بواقع 93 ألف جرعة، إلى جانب 592 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة التونسية. كما أعلنت الوزارة عن التعاقد لاستلام مليوني جرعة من لقاح «فايزر» الأمريكي.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة 8329 شخصاً في تونس وإصابة أكثر من 240 ألفاً، تعافى من بينهم ما يفوق 206 آلاف شخص، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.(وكالات)