شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات في «فاجعة الأكسجين» بالأردن والملك يقيل وزير الصحة ويتوعد المقصرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان - ”الخليج 365”

أقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت وزير الصحة نذير عبيدات ومدير مستشفى السلط الحكومي عبد الرزاق الخشمان في أعقاب فاجعة وفاة 7 مرضى مصابين بفيروس «كورونا» نتيجة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة، وأكد محاسبة المقصرين.

وسارع الملك عبد الله وهو يرتدي الزي العسكري بزيارة المستشفى يرافقه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، وبدا في حالة غضب شديد مطالباً بإجابات عمّا حصل، وأمر بإقالة مدير المستشفى فوراً، وتحدث مع عدد من المواطنين الأردنيين.

وأكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي عدنان عباس وفاة 6 أشخاص في المستشفى نتيجة «نقص الأكسجة» كانوا من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم أعمارهم فوق 40 عاماً، قبل أن تعلن السلطات الأردنية لاحقاً تسجيل وفاةٍ سابعة.

فاجعة وطنية وضعت «فاجعة مستشفى السلط الجديد» غربي العاصمة الأردنية عمّان الحكومة في حالة تأهب، لاسيما لتزامنها مع ارتفاع وفيات وإصابات «كورونا» إلى أرقام قياسية، فيما باشر 3 مدعين في النيابة العامة التحقيقات الرسمية.

وأعلن عبيدات من أمام مقر المستشفى الحكومي في السلط تقديم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية، بينما كان أقارب مرضى يتجمهرون احتجاجاً على ما حدث، ويطالبون برحيله.

وقال عبيدات: «حدث انقطاع للأكسجين في الصباح نتيجة نقصه في الخزّانين داخل المستشفى، ولا يوجد تبرير لديّ للموت، ولابد أن هناك تقصيراً ويجب المحاسبة».

وأكد عبيدات وصول الأكسجين بعد ساعة من الانقطاع، «وتم تزويد المستشفى بكميات كافية، ولا توجد مشكلة الآن».

وكان عبيدات قد عقد اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين وعدد من النواب في المستشفى، بعدما ولجه من الباب الخلفي تجنباً لتجمع عشرات المحتجين أمام المدخل الرئيسي، فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى تطويق المكان من دون احتكاك.

وأكدت مصادر تقديم عبيدات استقالته بناء على أوامر ملكية، فيما قال وزير شؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين إن ما حدث أمر جلل يدق ناقوس الخطر، ويجعل وزارة الصحة متأهبة، وستكون للأمر تبعاته على نطاق مستشفيات مختلفة في المحافظات.

وفيما عزا مدير المستشفى (قبل إقالته) عبد الرزاق الخشمان نقص الأكسجين إلى استهلاكه بكميات كبيرة بعد استقبال نحو 180 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، أكدت معلومات انقطاع الأكسجين في أقسام مختلفة نتيجة خلل فني وفراغ الخزّانين قبل الفترة المعتادة.

وأدلى مرضى وعدد من مرافقيهم بشهادات مأساوية، وتحدث أحدهم عن «ازرقاق» جسد والده بالكامل ولفظه أنفاسه بصعوبة كبيرة، قبل تدخل فريق الدفاع المدني ومده بأنبوب مقترن بعبوة أكسجين معقمة.

التأخر في طلب الأكسجين

ورجّح رئيس إدارة الشركة الموردة للأكسجين في المستشفيات الحكومية رائد قعوار عدم انتباه المعنيين في مستشفى السلط لتناقصه بشكل كبير الجمعة، وذكر قعوار أن المستشفى طلب التزود بالأكسجين بصورة طارئة عند الساعة السابعة والنصف صباح السبت قبل وصوله في التاسعة صباحاً بعدما كان الاتفاق الخميس الماضي على التوريد صباح الأحد.

وأوضح قعوار طلب المستشفيات التوريد عادة عندما يصل معدل الأكسجين نحو 40%، وليس حين ينقطع أو يوشك على الانتهاء، مؤكداً إبلاغ وزارة الصحة بمستجدات ذلك أولاً بأول.

ويعتبر مستشفى السلط من المؤسسات الصحية الحديثة بعد تدشينه رسمياً قبل 7 أشهر بتكلفة 90 مليون دينار، واشتماله على أحدث المعدات والتجهيزات مقابل مطالبات بتوفير كوادر تمريضية وطبية كافية.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على إجراء تحقيقات فورية وواضحة وشاملة وشفافة، منها تحقيق عن طريق النيابة العامة وإعلان نتائجها في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة تحمّل كافة الأطراف المسؤولية القانونية.

واستعاد متخصصون حالات مشابهة لنقص الأكسجين في مستشفيات الكرك ومعان والأمير حمزة الحكومية، تم تداركها قبل حدوث فاجعة مشابهة، فيما تكررت حوادث صحية أثارت الرأي العام الأردني، بينها «وفيات التسمم الجماعي» في عهد الحكومة السابقة، وأخطاء التعامل مع ملفات طبية.

ورأى رئيس لجنة الصحة في البرلمان أحمد السراحنة أن ما حصل يستوجب مراجعة الحكومة خططها الصحية ومحاسبة جادة.

ودعا رئيسا البرلمان عبد المنعم العودات والأعيان فيصل الفايز إلى جلستين طارئتين للسلطة التشريعية للوقوف على ما حدث.

إصابات قياسية

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع بدء تطبيق حكومة الخصاونة إجراءات مشددة نتيجة تزايد قياسي للإصابات والوفيات بسبب «كورونا»، ابتداءً من تمديد الحظر الجزئي اليومي وتعليق التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، ووقف صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق مراكز وأندية وتقليص أعداد الركاب في المواصلات العامة التي نفذ سائقوها وقفة احتجاجية على ذلك.

ووجد مراقبون أن حكومة الخصاونة تواجه تضييق الخناق عليها بعدما اصطدمت في بداية تشكيلها قبل نحو 5 أشهر بخروقات أمنية أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية، واستدعت رحيل وزير الداخلية توفيق الحلالمة ثم اختراق وزيري العدل بسام التلهوني والداخلية سمير مبيضين لمنع التجمعات بسبب «كورونا»، قبل إقالتهما وبعدها استقالة وزير العمل معن القطامين اعتراضاً على إلغاء حقيبة الاستثمار، وذلك بالتزامن مع ظهور مشاكل تمس جوانب صحية تعد الأولوية الرئيسية لهذه الحكومة وفقاً للتكليف الملكي.