شكرا لقرائتكم خبر عن سباق المهرات يشعل إثارة الحفل الـ13 في مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يشهد نادي أبوظبي للفروسية، مساء الأحد، حفل سباقه الثالث عشر لهذا الموسم، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خصصت للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير الذي خصص للمهجنة، وتشارك في الحفل 78 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 420 ألف درهم.

ويبرز من خلال الحفل الشوط الرئيسي الذي يقام في ختام الأمسية وخصص للخيول المهجنة لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، بمشاركة 14 خيلاً، ويظهر في مقدمتها «نيسلاير» و«مداهم» الثالث والثاني في سباق كأس رئيس الدولة (قوائم) في ديسمبر الماضي، وأيضاً يتواجد «وسيم» الذي يتطلع الى فوزه الأول بمضمار أبوظبي، إلى جانب «مكلل» و«واي اوف ويزدوم»، و«أجود».

ويشهد سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة والذي يقام لمسافة 2200 متر (تكافؤ) والذي هو خامس أشواط الحفل، منافسة قوية بين الخيول، ويبرز «شارك» كمنافس قوي، وهناك «السعيد» المنتشي بالفوز الرائع الذي حققه قبل نحو 3 أسبايع، مع وجود «ايه اف يطرق» فهو أيضاً منافس قوي، إلى جانب رفيقته في الإسطبل «ايه اف طراحة».

وتبدأ الأمسية بتحديات المهرات لمسافــة الميل، وتبرز بقوة كمنافس قوي على الصدارة المهرة «جود» في ثاني مشاركة لها بمضمار أبوظبي، مع وجود كل من «مرمر» وهي فائزة في العين ورابعة في أبوظبي، وكما تنافس «أوديسي» صاحبة الرصيد الجيد من النتائج.

وخصص الشوط الثاني في الحفل لسباق المبتدئة لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً، وجميعها تتطلع إلى حصد فوزها الأول، ويبرز منها كل من «ايه اف درس» و«ايه اف فرزدق»، و«أوتينا».

أما ثالث الأشواط فهو سباق تكافؤ لمسافة 1400 متر، ويبرز فيه ثنائي الأصايل «قاسم» و«متحدي»، كما يتوقع أن ينافس «اس اس جلمود»، و«ايه اف حكيم».

أما رابع الأشواط فقد خصص لمسافة السرعة 1200 متر (تكافؤ)، ويبرز «شوال»، إلى جانب «ثابت الريف» و«ايه اف تغزل»، فيما تنافس بهدف العودة للانتصارات المهرة «زهور».